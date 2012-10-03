Президента Колумбии успешно прооперировали

Об этом сообщают РИА «Новости».

По оценке врачей, хирургическое вмешательство прошло без каких-либо осложнений и под местной анестезией. Сам Сантос написал в своем Twitter перед началом операции, что оптимистично настроен по поводу исхода операции. "С божьей помощью все будет хорошо", - отметил Сантос.

Как сообщил ранее лечащий врач 61-летнего Сантоса, опухоль была обнаружена на стадии, позволяющей обойтись без радио- и химиотерапии. После операции два-три дня глава государства будет оставаться в госпитале.

Сантос - далеко не единственный из числа бывших и действующих президентов стран Латинской Америки, у которых в последние годы были диагностированы раковые заболевания. Так, президент Парагвая Фернандо Луго, отправленный позднее парламентом в отставку, страдал лимфомой - формой рака, поражающего лимфоциты.

В начале января 2012 госпиталь покинула президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, у которой ранее была диагностирована карцинома правой доли щитовидной железы. После оперативного вмешательства и последовавших за ним гистологических исследований в организме Киршнер не были обнаружены раковые клетки. Согласно уточненному диагнозу, опухоль Киршнер носила доброкачественный характер.

Экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве диагноз "рак гортани"был поставлен в конце октября 2011 года, после чего он проходил лечение в госпитале Сан-Паулу.

В июне 2011 года президенту Венесуэлы Уго Чавесу на Кубе была сделана первая операция в связи с внутритазовым абсцессом. Затем он перенес еще одну операцию - по удалению злокачественной опухоли кишечника. После этого Чавес прошел несколько курсов лучевой терапии. В конце февраля 2012 года он вновь был прооперирован кубинскими врачами по поводу еще одного злокачественного образования. В июне венесуэльские врачи заявили, что состояние здоровья президента "абсолютно нормальное".

В конце прошлого года Чавес заявил, что считает странной и труднообъяснимой эту череду раковых заболеваний у лидеров стран Латинской Америки и подозревает, что к этому могут быть причастны США.