США спишут легендарный атомный авианосец «Энтрепрайз»

Списать Энтерпрайз планировалось где-то в 2014-15 годах, однако остановились на конце 2012 года, сообщает РИА «Восток-Медиа». Корабль будет торжественно выведен из строя действующих кораблей ВМФ США 1 декабря 2012 года в Норфолке, Вирджиния.

USS Enterprise (CVN-65) был и остается самым длинным в мире военным кораблем, его длина составляет 342 метра. Планировалось построить 6 авианосцев класса Enterprise, однако был построен всего один, постройку остальных пришлось отменить из-за слишком высокой стоимости. К настоящему времени USS Enterprise (CVN-65) стал вторым по возрасту ветераном ВМС США, числящемся в строю, старше него только парусный фрегат USS Constitution. USS Enterprise находился в строю 51 год, больше, чем любой другой авианосец в мире. За это время службу на его борту прошли более 100 тысяч моряков.

Авианосец стал символом военно-морской мощи США и принимал участие практически во всех войнах и конфликтах, в которые были втянуты США. Энтерпрайз был участником Кубинского кризиса, принимал участие в боевых действиях США во Вьетнаме, попутно поучаствовав в конфликте между КНДР и Южной Кореей.

Также принимал участие в войне в Персидском заливе и Югославском конфликте.

После церемонии списания ему предстоит пройти деактивацию реакторов и выгрузку топлива - операция, которая займет почти столько же времени, сколько его строительство. Планируется начать деактивацию в середине 2013 года, и закончить где-то в 2015-м. В США давно уже идет активная кампания по сохранению авианосца в качестве мемориала-музея, однако специалисты скептически относятся к этой идее, поясняя, что после выгрузки топлива и деактивации реакторов от внутренностей авианосца мало что останется, потому что выемка топлива и реакторов потребует капитальной разборки конструкций корабля.