Президент Франции Саркози: у меня нет средств на отдых в Куршавеле

Президент Франции Николя Саркози заявил, что зимний скандал на курорте Куршавель никак не отразился на российском бизнесе во Франции. "Очень широкое освещение в прессе "дела Куршавеля" вызывает сожаление, но то, что произошло в Куршавеле - там не было никакой горечи в отношении русских", - заявил Саркози в среду в Бауманском университете ( президент Франции находится с визитом в России). Так Саркози прокомментировал сообщение о том, что скандал с участием российского бизнесмена Михаила Прохорова в Куршавеле был инспирирован для того, чтобы помешать деятельности российских предпринимателей во Франции.

Саркози подчеркнул, что во Франции существует независимая судебная система, с решениями которой он, может быть, не всегда соглашается, но его долгом является принимать эти решения. Он отметил, что "подобное же могло произойти с любым человеком, в том числе министром или представителем госвласти во франции, что вызвало бы такие же вопросы у французского правосудия. "Это могли бы быть представители любой другой нации или страны", - подчеркнул Саркози. В заключение президент Франции сказал, что у него самого нет средств на отдых в Куршавеле.

Напомним, 9 января по подозрению в использовании услуг проституток были задержаны экс-гендиректор "Норильского никеля" 41-летний Михаил Прохоров и 39-летний вице-президент «Норникеля» Олег Байбаков. Также вместе с Прохоровым был задержан его помощник Дмитрий Шатов и несколько девушек. Это произошло, когда французская полиция проводила в Куршавеле, а также на некоторых других курортах операцию по борьбе с проституцией. Всего полицейские проверили три отеля, причем обыскивали в основном номера россиян.

Полит.Ру