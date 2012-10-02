Коалиция грузинской оппозиции разделится в парламенте на три фракции

"То, что мы разобьемся на фракции и в парламенте будет, по меньшей мере, три партии, это очень здоровый процесс. Я изначально старался сделать, чтобы не было однопартийного парламента и буду избегать этого дальше. Это здоровый процесс, однако не означает развала. Наоборот, это способствует тому, что в парламенте состоятся, по меньшей мере, три партии, чтобы они могли спорить по отдельным вопросам", - заявил Иванишвили в эфире телекомпании "9-й канал".

По его словам, "получается, что новый парламент, будет если не пяти-, то хотя бы четырехпартийным", цитирует Грузия-онлайн.