Москва просит не смешивать политику с российским газом

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ призывает не политизировать ситуацию с поставками российского газа в Украину.

"Никакой политической подоплеки в ситуации, когда деньги должны были быть выплачены и не были выплачены, не существует", - сказал С.ЛАВРОВ, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления западных политиков о якобы имеющейся политической подоплеке в вопросе поставок российского газа на Украину, передает РИА «Новости».

"Ситуация урегулирована, и поводов для политизации я не вижу", - добавил С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что Россия является надежным партнером в области энергопоставок и ни разу не нарушала взятых на себя обязательств.

"Мы уже не раз говорили, что Россия является надежным поставщиком, мы не нарушили ни единого контракта, ни единого обязательства и всегда, когда нас пытаются обвинить в обратном, мы просим наших критиков предъявить хотя бы один пример нарушения нами своих обязательств", - сказал С.ЛАВРОВ. "На эту просьбу мы ни разу ответа не получили", - подчеркнул он.

Глава МИД России заявил, что российская сторона хочет видеть Украину "стабильной и предсказуемой страной".

"Мы хотим сохранить динамику экономических связей между нашими странами и не хотим возврата к той ситуации сложностей и неопределенности, которая была в 2005 году", - сказал С.ЛАВРОВ. Он отметил, что в Москве стремятся к сохранению и повышению уровня взаимодействия между правительствами России и Украины. По словам российского министра, накануне была достигнута договоренность о решении вопросов оплаты за поставки газа в Украину.

"Два правительства смогли оперативно, по-деловому, договориться", - сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что "эти договоренности важны с точки зрения надежности Украины как партнера по транзиту российского газа".

Как сообщалось, накануне заместитель председателя комитета по международным делам сената США Ричард ЛУГАР прокомментировал российско-украинские отношения. Он подверг критике действия Москвы после выборов, прошедших в Украине.

"Через два дня после выборов "Газпром" заявил о громадном долге Киева за газ. Фактически русские тем самым сказали: если ЯНУКОВИЧ не победил, то мы хотим получить свои деньги сейчас", - заявил Р.ЛУГАР.