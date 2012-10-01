Православные активисты в России добились запрета рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда"

Группа православных активистов, жителей Ростова-на-Дону, обратились к администрации Ростовской областной филармонии с требованием запретить спектакль, сообщает newsru.

Требование православных активистов поддержали представители городской администрации, в результате чего руководство филармонии заявило, что спектакль не состоится.

"В связи с тем, что вышел новый закон, защищающий интересы верующих, мы решили обратиться к государству за поддержкой", - заявил один из подписавшихся. По его словам, образ Христа в постановке - неправильный с позиции христианства, и в данном виде мюзикл должен быть согласован с Патриархией. В филармонию также позвонили несколько чиновников из местной администрации.

Соответствующее заявление с 18 подписями активисты направили также в областную прокуратуру и в приемную уполномоченного по правам человека по Ростовской области. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение недели.

Основой для протеста послужил законопроект о дополнении Уголовного кодекса статьей 243.1 "Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан и (или) осквернение объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний", накануне внесенный в Госдуму РФ.

Законопроект предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 200 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет в случае "оскорбления религиозных убеждений и чувств граждан".

В то же время в ростовской епархии РПЦ заявили, что рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" не является источником оскорбления православных верующих.

"Нас сильно удивила группа людей, которая называет себя верующими и желает, чтобы их мнение непременно совпадало с мнением всех православных людей. Но такого быть не может. Это всего лишь частное мнение 18-20 человек, которое не отражает ни позицию Русской православной церкви, ни позицию Ростовской епархии, ни позицию наших прихожан", - сказал руководитель информационного отдела Ростовской епархии РПЦ протоиерей Даниил Азизов.

Священник напомнил: "20 лет назад, когда еще не было в широком обиходе ни Библии, ни Евангелия, именно из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" люди узнавали об Иисусе Христе. Это замечательная опера. В ней не отмечено такого, что оскорбило бы верующего человека".