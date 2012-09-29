В Германии подготовили замену Ангеле Меркель

Об этом объявило руководство социал-демократов - главной оппозиционной партии страны.

Штайнбрюк с 2002 до 2005 года был премьер-министром самой большой по населению федеральной земли Северный-Рейн Вестфалия, был приглашен на должность министра финансов в первом федеральном коалиционном правительстве Ангелы Меркель и занимал этот пост до 2009 года.

Теперь 65-летний Штайнбрюк станет основным соперником нынешнего канцлера Ангелы Меркель, возглавляющей Христианско-демократический союз (ХДС). В последнее время ХДС потерпел ряд поражений на региональных выборах.

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На церемонии объявления его кандидатом в штаб-квартире социал-демократов в Берлине Пеер Штайнбрюк сказал: "Я принимаю этот выбор партии и вызов судьбы с честолюбивой целью - с партией социал-демократов и для нее выиграть следующие парламентские выборы".

У Штайнбрюка – репутация компетентного специалиста в области финансов и яркого оратора. По мнению обозревателей, он может составить серьезную конкуренцию Меркель и имеет неплохие шансы привести социал-демократов к победе на выборах, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Социал-демократы заявили также, что исключают коалицию с партией Меркель и планируют в случае победы составить правительство в коалиции с "зелеными", а если понадобится - и со свободными демократами. Несколько дней назад Штайнбрюк обнародовал свою программу в области финансов, подразумевающую создание банками Германии 200-миллиардного собственного фонда на случай кризисов и ограничение зарплат руководящего звена.