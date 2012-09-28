В России скандальный фильм «Невинность мусульман» признали экстремистским

Согласно российскому законодательству, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории РФ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве ЧР по национальной политике, печати и информации, ведомство обратилось в суд с заявлением о признании факта, имеющего юридическое значение – признание материалов экстремистским, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

«Фильм повествует о жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников в искаженной и оскорбительной форме. В связи с этим мы обратились в Ленинский районный суд с иском признать данный фильм экстремистским и разжигающим межконфессиональную и межнациональную рознь на религиозной почве. Иск был удовлетворен», - заявил руководитель министерства Мурат Тагиев.

Суд считает, что «неприятие необходимых мер по пресечению неконтролируемого распространения оскорбляющего религиозные чувства социально опасного, провокационного видеоматериала может повлечь серьезные негативные последствия, связанные с дестабилизацией политической обстановки во всем регионе, значительная часть населения которого исповедует ислам».

Суд обязал приостановить распространения этого фильма на странице видехостинга «YOU Tube» в сети Интернет» и в любых других источниках.

По информации пресс-службы главы и правительства Чечни, 26 сентября интернет-провайдеры выполнили рекомендацию прокуратуры Чеченской Республики и закрыли доступ к ресурсам, транслирующим антиисламский фильм. В частности, на территории Чечни закрыт доступ пользователей к видеохостингу YouTube.

Как сообщал УНИАН, после появления информации о снятом в США фильме «Невиновность мусульман», в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде, 11 сентября в Ливии неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы.

Посол США Кристофер Стивенс вместе с тремя коллегами были убиты в результате попадания гранаты в автомобиль, в котором они находились.

Фильм также спровоцировал массовые акции протеста как в исламских, так и в западных странах, где проживают мусульмане.