Кредитный кризис США проверит мировую экономику на прочность

Кредитный кризис в США проверит мировую экономику на прочность, считает Международный валютный фонд (МВФ). "Сейчас финансовые рынки находятся под негативным влиянием кризиса в США, однако нельзя исключать возможности более обширного замедления роста мировой экономики", - говорится в материалах фонда, опубликованных в преддверии выпуска прогноза по мировой экономике, запланированного на 17 октября с.г.

В то же время, МВФ предупредил, что правительства стран мира в ближайшее время столкнутся с проблемами, вызванными глобализацией. Фонд также предостерег их от чрезмерной веры в то, что экономическая стабильность сохранится в мире несмотря ни на что, передает Associated Press. "Процесс глобализации продолжает ставить новые проблемы перед мировыми правительствами, поскольку инвесторы становятся более зависимыми от международных событий", - отмечается в материалах МВФ.

РБК-Украина