ЕС сегодня упростит визовый режим с Молдавией

Европейский Союз подпишет сегодня с Молдавией соглашение об облегчении визового режима и соглашение о реадмиссии незаконно находящихся лиц. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Оба этих документа, которые будут подписаны в Брюсселе, вступят в силу 1 января 2008 г. Как отмечает молдавский МИД, решение о подписании соглашений, которые были парафированы 25 апреля 2007 г. в ходе визита в Молдавию комиссара ЕС по юстиции и безопасности Франко Фраттини, было принято европейскими чиновниками 9 октября.

РБК-Украина