Главный редактор миланской газеты получил тюремный срок за клевету

Алессандро Саллусти (Alessandro Sallusti) признан виновным в клевете.

Как сообщает Corriere della Sera, суд приговорил известного журналиста к 14 месяцам тюремного заключения без права досрочного освобождения ввиду опасности повторения преступления. Таким образом, Кассационный суд, решение которого является окончательным и обжалованию не подлежит, подтвердил приговор, ранее вынесенный апелляционным судом Милана.

Дело о клевете, по которому главный редактор Il Giornale был признан виновным, касается событий 2007 года, когда Саллусти возглавлял миланское издание Libero. В статье, вышедшей в этой общенациональной газете под псевдонимом, осуждалась одна из работниц органов опеки, которая якобы заставила сделать аборт 14-летнюю девушку. В ответ на публикацию статьи ее героиня подала иск, посчитав себя опороченной.

Corriere della Sera отмечает, что Саллусти не имел отношения к той заметке, однако по закону он как руководитель издания несет ответственность за "каждую вышедшую строчку".

Комментируя решение Кассационного суда, журналист заявил, что в ближайшее время подаст в отставку с поста главного редактора, пишет РИА Новости. Кроме того, он пообещал, что ближайший номер его газеты выйдет с "самым простым заголовком в его жизни" - "Саллусти идет в тюрьму".