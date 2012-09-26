Янукович в ходе встречи пожелал Обаме успеха на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью украинским журналистам в Нью-Йорке.

Президент рассказал, что в понедельник в Нью-Йорке состоялась процедура фотографирования с Президентом США Бараком Обамой перед официальным приемом Президента США в честь открытия Генеральной Сессии ООН, и во время этого фотографирования состоялась его короткая встреча с Обамой.

По его словам, Б.Обама поинтересовался, как идут поставки оборудования для харьковской лаборатории, которая будет работать на низкообогащенном уране. И В.Янукович заверил своего американского коллегу, что оборудование поступает вовремя по графику, и фактически выполняется договор между Украиной и США о нераспространении ядерных материалов.

"Остальной (разговор - УНИАН) был такой ... личный, короткие реплики, мы последний раз встречались в Чикаго, и обменялись мнением, что время очень быстро летит - уже в ноябре будут выборы, я пожелал, конечно, успеха, и сказал о том, что мы также в Украине готовимся к выборам и надеемся, что они будут признаны демократическими", - сказал Президент.