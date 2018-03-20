После суда над Брейвиком в Норвегии размышляют об ужесточении законодательства и хотят издать его книгу

Месяц назад, 24 августа, «норвежский стрелок» Андерс Брейвик, совершивший двойной теракт, был признан вменяемым и осужден. Террорист, убивший 77 и ранивший 240 человек, проведет 21 год в тюрьме, больше похожей на санаторий, и станет самым дорогим заключенным страны. На его содержание страна потратит около 20 миллионов долларов. При этом, согласно решению суда, после окончания 21-летнего срока, суд может вновь собираться и продлевать срок заключения – на пять лет за раз.

Спустя месяц после оглашения приговора в Норвегии готовятся выпустить книгу мемуаров террориста и задумываются о реформировании судебной системы. О деталях заключения самого опасного преступника страны за последние несколько сотен лет УНИАН рассказал Пелле Юнвальд – норвежский судебный наблюдатель-распорядитель, который в ходе судебного процесса по делу Андерса Брейвика являлся представителем законодательной мониторинговой группы. Кроме него, своими планами – издать книги на основании дневников и воспоминаний террориста – с УНИАН поделился издатель Курт Ваатан.

- Действительно ли тюрьма Ила считает заведением строгого режима и Брейвик весь срок проведет в ней в одиночке?

Пелле Юнвальд: Тюрьма «Ила», расположенная на окраине Осло, действительно относится к разряду «особых» в норвежской пенитенциарной системе. В ней содержатся лица, причинившие в той или иной степени серьезный ущерб государству. Это, например, и мошенники-финансисты, и люди, признанные виновными в шпионаже, и, естественно, подданные Его Величества, осужденные за убийство или покушение на убийство. Для Брейвика в «Иле» специально переоборудовали восточное крыло – осужденный занимает сразу три камеры. Одна из них служит ему кабинетом, другая – спальней, а третья – тренажерным залом. Нельзя сказать, что он содержится в жестких условиях, однако, общения с другими заключенными он лишен – весь срок, а это 21 год, этот человек будет контактировать лишь с охранниками.

- Нет ли опасений относительно покушений на него со стороны других осужденных?

П. Ю. - Это исключено. Доступ в крыло, где содержится Брейвик, полностью закрыт; чтобы попасть туда, необходимо пройти сразу несколько пунктов досмотра. Можно смело сказать, что его жизнь и здоровье вне опасности.

- Известно уже, позволят ли Брейвику пользоваться Интернетом?

П. Ю. - В «кабинете» заключенного есть ноутбук, в котором занесены библиотечные файлы; он может читать книги и даже играть в компьютерные игры. Однако, доступ во Всемирную паутину по понятным причинам для него закрыт. Не исключено, что по прошествии времени ему могут быть предоставлены пароли от каких-либо ограниченных по числу сайтов, но общаться и распространять свои идеи он не сможет.

- Возможно ли помилование в Норвегии для осужденного на 21 год и конкретно для Андерса Брейвика?

П. Ю. - Норвежское законодательство не предусматривает такого варианта развития событий. В приговоре Брейвику четко указано, что каких-либо послаблений и изменения срока заключения в сторону уменьшения для него применено не будет. Человек, признанный самым кровавым террористом в истории Норвегии, проведет в заключении весь положенный ему срок.

- Вам известно, что во многих странах назвали слишком мягким приговор террористу?

П. Ю. - Приговор Брейвику был вынесен в четком соответствии с буквой закона – ни больше, ни меньше, поэтому, говорить о мягкости правосудия здесь бессмысленно. Террорист был приговорен, если так можно выразиться, к высшей мере наказания, которая отражена в уголовном кодексе. Хотя, по сути, это заставляет задуматься о том, что закон по-своему несправедлив к семьям жертв Брейвика. О том, что необходимо ужесточать законодательство в этой сфере, сегодня в Норвегии говорят все чаще…

«Книга Брейвика будет интересна психиатрам»

- Когда вы впервые узнали о намерении Брейвика написать книгу?

Курт Ваатан: На одном из судебных заседаний в норвежской столице он, находясь на скамье подсудимых, не исключил возможности изложения своей судьбы на бумаге. Правда, в тот момент мало кто придал значения его словам, и напрасно. По окончании следствия я ознакомился с теми его записками, которые были открыты для доступа, и пришел к выводу, что этот человек – личность довольно неординарная; в том случае, если его идея стать литератором будет воплощена в жизнь, произведения Брейвика даже не потребуют серьезной редакторской работы.

- Почему вам захотелось взяться за издание этой книги?

К. В. - Мне кажется, она будет интересна и среднестатистическому читателю, и психологам-психиатрам. Поверьте, интерес к персоне этого человека в Норвегии крайне велик, и наверняка время от времени он будет поддерживаться. Даже, не видев ни одной страницы рукописи, я могу гарантировать, что это будет по-своему бестселлер.

- А вы уверены, что он в самом деле напишет ее?

К. В. - Стопроцентной уверенности, лично у меня, конечно, нет. Но давайте рассудим здраво: более двадцати лет этот человек будет влачить довольно скучное, рутинное существование. Литературный труд для него явно станет своеобразной «отдушиной», куда он будет вкладывать все свое усердие.

- Это книга для вас коммерческий проект, прежде всего?

К. В. - Безусловно! Я – бизнесмен до мозга костей. Наверное, у меня действительно есть некое чутье на успех того или иного издания. В том, что «мысли» Брейвика разойдутся миллионными тиражами, нет никаких сомнений.

- Вы действительно считаете важным, чтобы мемуары Брейвика появились и были читаемы?

К. В. - Полагаю – да. Важно, чтобы никто и никогда не вздумал повторять действия Брейвика. Может, детали его биографии раскроют читателю все те страшные стороны его жизни, которые и побудили Андерса совершить самое страшное преступление в новейшей истории Норвегии в частности и Скандинавии в целом. Важно прочувствовать ту грань, которую он перешел.

- Не опасаетесь ли вы, что книга послужит своеобразной рекламой для террориста среди сторонников его идей?

К. В. - Конечно, такие опасения есть. Но, с другой стороны – сегодня в том же Интернете можно найти массу сайтов сторонников этого человека – его уничтожающие идеи распространяются с молниеносной быстротой. Очень хочется верить, что с такой же быстротой они улетучатся. А говоря о книге – пусть она станет наглядным пособием того, как жить и поступать нельзя.

- Как вам кажется – изменилась ли Норвегия после того, что случилось по вине Брейвика?

- Да. В лучшую сторону. Мы стали сплоченнее и доказали, что идеи Брейвика о превосходстве какой-либо расы или нации – глупый бред фанатика и мракобеса.

Анастасия Береза