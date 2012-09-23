Умер бывший министр обороны России

Бывший министр обороны России Павел Грачев умер на 65-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного госпиталя имени Вишневского.

Политик скончался 23 сентября. Официальных данных о причинах его смерти пока нет. Известно, что генерал был госпитализирован 12 сентября в реанимацию госпиталя имени Вишневского. По данным портала LifeNews, тогда у П.Грачева диагностировали инсульт.

П.Грачев занимал пост министра обороны России в 1992-1996 годах в правительстве Виктора Черномырдина. Он был одним из участников Августовского путча, на стороне ГКЧП командовал воздушно-десантными войсками, но в ходе путча вместе с группой других военных, в числе которых были генералы Борис Громов и Владислав Ачалов, перешел на сторону Бориса Ельцина.

Пост министра обороны России П.Грачев занял 18 мая 1992 года, незадолго до этого ему - первому в России - было присвоено звание генерала армии. При П.Грачеве Россия вела Первую чеченскую войну (1994-96 годы), после поражения в которой министра начали критиковать и впоследствии, в июне 1996 года, отправили в отставку.

После ухода с должности министра П.Грачев работал на руководящих должностях сначала в «Росвооружении», затем - в «Рособоронэкспорте». С 2007 года Грачев был советником гендиректора омского производственного объединения «Радиозавода имени Попова».