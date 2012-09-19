США: Зюганову не сойдет с рук сравнение погибшего посла с «последней собакой»

В своем Twitter лидер российских коммунистов написал, что дипломата "расстреляли, как последнюю собаку", и он "получил то, что посеял".

Власти США не собираются оставлять без последствий оскорбление Геннадием Зюгановым убитого в Ливии американского посла Кристофера Стивенса, пишет КоммерсантЪ-Украина.

По данным издания, с высказыванием Зюганова уже ознакомились и в администрации США, и в госдепе, а после ноябрьских президентских выборов лидеру КПРФ следует ожидать "предельно жесткой реакции". Вне зависимости от того, кто одержит на них победу.

В Twitter Геннадия Зюганова было написано буквально следующее: "Американского посла в Ливии расстреляли, как последнюю собаку. Это был главный специалист по ливийской "революции". Он получил то, что посеял". В приемной господина Зюганова сообщили, что его Twitter ведет сотрудник пресс-службы Денис Парфенов. Господин Парфенов пояснил, что отвечает за техническую часть, а все посты надиктовывает лично Геннадий Зюганов.

"Мы слово в слово передаем то, что говорит Геннадий Андреевич, самодеятельностью не занимаемся",— заверил Денис Парфенов.