Министр по исполнению наказаний Грузии подала в отставку из-за пыток в тюрьме

"Я приняла это решение, так как чувствую свою ответственность перед обществом за то, что происходило в тюрьме", - заявила Калмахелидзе на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает РИА Новости.

МВД Грузии во вторник сообщило, что в Глданской тюрьме в Тбилиси раскрыты факты нечеловеческого обращения с заключенными. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". МВД выложило на своем сайте часть видеоматериалов, пояснив, что остальные кадры недопустимы для общественного просмотра. Независимый телеканал "Маэстро"и оппозиционный "Девятый канал" Бидзины Иванишвили показали кадры жестоких избиений и изнасилований в особо извращенной форме, заявив, что располагают полной видеоверсией происходящего. Одновременно кадры пыток заключенных были распространены через социальные сети.

В течение ночи в Тбилиси и других городах Грузии состоялись акции протеста с требованием защиты прав человека, наказания виновных и отставки министра по исполнению наказаний Калмахелидзе. Акции прошли в Тбилиси, затем к столице присоединились города Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди и Рустави. В протестах участвовали несколько сотен человек.