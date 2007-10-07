В Москве усилены меры безопасности

Более 2 тысяч милиционеров выйдут сегодня на улицы Москвы. Из них – более двухсот бойцов ОМОНа, 500 сотрудников народной дружины, а также конная милиция, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Усиление мер безопасности связано с празднованием дня рождения Владимира Путина.

Президент страны отметит сегодня в Кремле свой 55-й день рождения. Как отмечает радиостанция, он пригласил отпраздновать это событие силовиков и постоянных членов Совбеза. Подарки президенту готовятся преподнести в разных регионах страны.

В Петербурге жители одного из районов намерены отлить памятник собаке Путина - лабрадору Кони. В Екатеринбурге откроют в честь дня рождения президента новый терминал аэропорта. В Челябинске, где несколько лет работает кафе "Путин", рядом со зданием появятся большие растяжки "С днем рождения, Владимир Владимирович" и "Нам по пути".

В Москве более десяти тысяч активистов прокремлевского движения "Наши" поздравят В.Путина на набережной Тараса Шевченко. В числе подарков - так называемое одеяло мира длиной более чем в 200 метров. На нем изображены орнаменты разных народов страны. Гигантское одеяло активисты хотят растянуть вдоль набережной.

Митинг, приуроченный к годовщине гибели российской журналистки Анны Политковской начался сегодня в 13 часов в Новопушкинском сквере в Москве. По данным Газеты.ру, на митинг пришли 220 человек. Акция прошла под лозунгом «Выразим свои требования о восстановлении в полном объеме избирательных прав граждан России». Правопорядок на митинге, как сообщили в ГУВД российской столицы обеспечивали более 800 человек, в числе которых военнослужащие Внутренних войск и ОМОН».

Акции, посвященные памяти Анны Политковской, пройдут сегодня по всему миру, сообщает «Эхо Москвы». Так, в Берлине будет организован пикет возле российского посольства. Его проводят правозащитные организации «Международная амнистия» и «Репортеры без границ». В центре Парижа на митинг памяти Политковской соберутся известные в стране политики, деятели культуры и искусства.