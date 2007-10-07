Родственники Пиночета временно освобождены из-под стражи (фото)
... или Как важно иметь хороших адвокатов
Чилийский судья Карлос Серда (Carlos Cerda), ранее выдавший ордер на арест вдовы, пятерых детей и 17 соратников бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, временно освободил их из-под стражи.
Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на чилийские СМИ, окончательное решение о правомерности их содержания под стражей примет Апелляционный суд.
Во многом такое решение стало возможным благодаря решительной позиции, которую заняли адвокаты, представляющие интересы обвиняемой стороны.
В четверг по решению судьи Карлоса Серды (Carlos Cerda) были задержаны 23 человека. Среди них жена Пиночета - Лусия Ириарт (Lycia Hiriart), пять детей экс-диктатора и четверо отставных генералов.
|Аугусто Пиночет с женой Люсией Ириарт; стоят их дети Марко Антонио, Жаклин, Вероника, Люсия, Августо. Фото AP
По материалам следствия, за этот период незаконно были переведены 28 миллионов долларов на различные секретные счета вашингтонского банка Riggs. Это стало известно после того, как в 2004 году были обнародованы результаты расследования, проводимого комиссией сената США.
В связи со смертью Пиночета в декабре прошлого года судебные процессы против него прекращены.