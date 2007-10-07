Родственники Пиночета временно освобождены из-под стражи (фото)

Чилийский судья Карлос Серда (Carlos Cerda), ранее выдавший ордер на арест вдовы, пятерых детей и 17 соратников бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, временно освободил их из-под стражи.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на чилийские СМИ, окончательное решение о правомерности их содержания под стражей примет Апелляционный суд.

Во многом такое решение стало возможным благодаря решительной позиции, которую заняли адвокаты, представляющие интересы обвиняемой стороны.

В четверг по решению судьи Карлоса Серды (Carlos Cerda) были задержаны 23 человека. Среди них жена Пиночета - Лусия Ириарт (Lycia Hiriart), пять детей экс-диктатора и четверо отставных генералов.

Чилийский судья вынес постановление на арест подозреваемых на том основании, что они принимали участие в присвоении и переводе денег из различных государственных фондов на личные счета во время правления Пиночета в период с 1973 по 1990 год.

По материалам следствия, за этот период незаконно были переведены 28 миллионов долларов на различные секретные счета вашингтонского банка Riggs. Это стало известно после того, как в 2004 году были обнародованы результаты расследования, проводимого комиссией сената США.

В связи со смертью Пиночета в декабре прошлого года судебные процессы против него прекращены.