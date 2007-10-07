Взрыв в Нью-Йорке: 17 пострадавших (фото)

В результате взрыва в нью-йоркском районе Гарлем пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в 20-этажном жилом здании. После взрыва начался пожар, в ходе которого начали рушиться внутренние перекрытия дома. В результате падения одного из обломков серьезно пострадал местный пожарный.

Среди раненых детей есть один грудной младенец. Состояние одного ребенка врачами оценивается как критическое.

По предварительной информации причиной взрыва могла стать утечка газа. Владелец дома, впрочем, уверяет, что здание было в полном порядке.

Между тем очевидцы утверждают, что взрыв мог быть каким-то образом связан с деятельностью ресторана, расположенного на первом этаже здания.

В тушении пожара участвовали около 200 пожарных.

На место происшествия прибыл мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Городская полиция начала расследование инцидента.