Взрыв в Нью-Йорке: 17 пострадавших (фото)
Владелец говорит, что дом был в порядке
|Фото Reuters
Инцидент произошел в 20-этажном жилом здании. После взрыва начался пожар, в ходе которого начали рушиться внутренние перекрытия дома. В результате падения одного из обломков серьезно пострадал местный пожарный.
Среди раненых детей есть один грудной младенец. Состояние одного ребенка врачами оценивается как критическое.
|Фото Reuters
По предварительной информации причиной взрыва могла стать утечка газа. Владелец дома, впрочем, уверяет, что здание было в полном порядке.
Между тем очевидцы утверждают, что взрыв мог быть каким-то образом связан с деятельностью ресторана, расположенного на первом этаже здания.
В тушении пожара участвовали около 200 пожарных.
На место происшествия прибыл мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Городская полиция начала расследование инцидента.