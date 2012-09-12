Украинцы Приволжья надеются на возобновление прямого сообщения с Украиной

Об этом УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Нижнем Новгороде Игорь Мельничук.

«Одним из наиболее эффективных путей активизации всего комплекса двусторонних взаимоотношений между Украиной и Приволжским федеральным округом (ПФО) является возобновление прямого железнодорожного сообщения», - сказал И.Мельничук.

Он заметил, что сейчас добраться из административного центра округа - Нижнего Новгорода - в столицу Украины можно лишь через Москву, с переездом из Курского вокзала на Киевский и ожиданием стыковочного поезда, что не только многими бизнесменам, предпринимателями, но и рядовыми украинцами и россиянами рассматривается как определенная проблема.

И.Мельничук отметил, что с первых дней функционирования Генерального консульства Украины в Нижнем Новгороде дипломаты прилагают усилия для налаживания прямого сообщения. Ведь с такой просьбой обратились представители украинской диаспоры ПФО к министрам иностранных дел Украины и РФ Константину Грищенко и Сергея Лаврову во время торжеств по случаю открытия консульского учреждения в Нижнем Новгороде 14 февраля.

«Недавно консульство направило официальные письма генеральному директору «Укрзалізниці» Владимиру Козаку и президенту ОАО РЖД Владимиру Якунину с просьбой рассмотреть возможность налаживания прямого сообщения (поезд или прицепной вагон) между одним из городов Украины и Нижним Новгородом», - сказал И.Мельничук.

По его мнению, такой поезд был бы экономически выгодным как Украине, так и России, способстовал бы развитию двусторонних взаимоотношений, укреплению существующих и установлению новых связей, в том числе межрегиональных.

В Генконсульстве считают, что запуск этого поезда целесообразно было бы приурочить к Третьему украинско-российскому межрегиональному экономическому форуму, который должен состояться в Нижнем Новгороде осенью под патронатом Президента Украины Виктора Януковича и Президента РФ Владимира Путина.

В ПФО проживает около 30 миллионов лиц, в т.ч. около 30 тысяч выходцев из Украины.