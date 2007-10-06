В память о Политковской портреты Путина окружили 18 гробами

В пятницу пятого октября активисты международной организации "Репортеры без границ" провели на парижской площади Трокадеро акцию, приуроченную к годовщине убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, которая была застрелена в подъезде своего дома 7 октября 2006 года, сообщается на сайте этой организации.

На площади были выставлены портреты президента России Владимира ПУТИНА и 18 гробов, которые, по замыслу устроителей акции, символизировали 18 журналистов, убитых в России за время правления В.ПУТИНА.

"Мы призываем российские власти не называть имен подозреваемых в этом деле. - говорится в обращении "Репортеров без границ" о расследовании убийства журналистки "Новой газеты", - Несколько недель назад в расследовании произошел неожиданный поворот, который не может не вызывать беспокойства, но мы надеемся на то, что судебное разбирательство начнется в ближайшее время".

Как напоминает Лента.ру, 27 августа генеральный прокурор России Юрий ЧАЙКА объявил об аресте десяти подозреваемых в убийстве А.Политковской. Он заявил, что арестованы были непосредственный исполнитель, а также организаторы и пособники преступления. Среди них - бывшие сотрудники МВД и ФСБ, а также трое выходцев из Чечни. При этом Генпрокуратура раскрыла имя только одного из подозреваемых - сотрудника УФСБ по Москве и Московской области подполковника Павла РЯГУЗОВА.

Родные А.Политковской заявили, что считают обнародование Генпрокуратурой данных о ходе расследования и, в частности, имен подозреваемых преждевременным и расценивают как разглашение тайны следствия.

11 сентября в отношении П.РЯГУЗОВА было возбуждено дело по статье 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Оно было объединено в одно производство с делом об убийстве А.Политковской. Однако по последнему делу обвинений П.РЯГУЗОВУ не предъявлено. 21 сентября с четвертой попытки Московский окружной военный суд выдал санкцию на его арест.