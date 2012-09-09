Адвокат Абрамовича, выигравший суд у Березовского, получил рекордный гонорар

Об этом пишет The Sunday Times.

В судебных документах зафиксировано, что за подготовку документов и работу непосредственно в зале суда Дж.Сампшн получит 5,81 млн фунтов и еще почти 2 млн на покрытие издержек. Гонорар адвоката примерно вдвое превысил предыдущее рекордное вознаграждение юристу, выплаченное в Великобритании. Также The Sunday Times сравнивает эту сумму с суммой годовых зарплат 45 судей Высокого суда.

Почти 8 млн фунтов (12 млн долларов), причитающиеся Дж.Сампшну, в четыре раза превышают гонорар его визави - адвоката Б.Березовского Лоренса Рабиновича, который заработал на процессе 1,8 млн фунтов.

Оплачивать все юридические счета по итогам процесса обязана проигравшая сторона. Общая сумма издержек, по предварительным подсчетам, может превысить 100 млн фунтов (160 млн долларов). По словам близких к олигарху источников, Б.Березовский был очень неприятно удивлен огромным гонораром Дж.Сампшна и намерен попытаться оспорить его в суде.

Иск к Р.Абрамовичу Б.Березовский подал в 2007 году. Слушания проходили с октября 2011 по январь 2012 года. Б.Березовский пытался доказать, что Р.Абрамович в начале 2000-х годов вынудил его продать акции компаний «Сибнефть» и «Русал» по заниженной цене, что и нанесло ему ущерб в размере 5,5 млрд долларов, однако суд отказался удовлетворить его требования.

Ранее сообщалось о том, что прибыль 100 крупнейших британских адвокатских контор в Великобритании в 2011-2012 финансовом году выросла на 8 процентов и составила рекордные 5,4 млрд фунтов (8,6 млрд долларов). Этот прирост связан с несколькими процессами, фигурантами которых являются олигархи из бывшего СССР. Помимо Р.Абрамовича и Б.Березовского в британских судах отношения выясняют крупнейший акционер «Русала» Олег Дерипаска и бывший «алюминиевый король» Михаил Черной, а также Аркадий Гайдамак и Лев Леваев, отмечаетLenta.ru.