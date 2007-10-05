Исполком СНГ возглавил выпускник Киевской школы КГБ (фото)

Россия внесла кандидатуру главы Службы внешней разведки РФ Сергея Лебедева на пост исполнительного секретаря СНГ. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на саммите Содружества в Душанбе. По его словам, эту кандидатуру поддержали все главы государств СНГ.

Решение об утверждении Лебедева на новом посту принято на саммите без голосования. Ранее пост председателя исполкома занимал бывший министр внутренних дел РФ Владимир Рушайло.

Сергей Лебедев родился 9 апреля 1948 года в г.Джизак (Узбекская ССР), там же в 1965 году окончил с золотой медалью среднюю школу. После окончания в 1970 году Черниговского филиала Киевского политехнического института был оставлен в институте, и чуть позже избран секретарем Черниговского горкома комсомола. В 1971-1972 годах проходил службу в армии в Киевском военном округе, затем работал в Черниговском обкоме ВЛКСМ.

С 1973 года - в органах госбезопасности, с 1975 года - во внешней разведке (Первое главное управление КГБ СССР). Имеет контрразведывательную подготовку (Киевская школа КГБ) и разведобразование (Краснознаменный институт КГБ). В 1978 году окончил с отличием Дипломатическую академию МИД СССР.

Некоторое время он работал в Германии одновременно с будущим президентом РФ Владимиром Путиным.

В мае 2000 года Путин, незадолго до этого избранный главой государства, назначил Лебедева директором СВР.

Лента.ру, СВР России