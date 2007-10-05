Вместо Ющенко Украину в Душанбе представляет Яценюк

В Душанбе открылось заседание Совета глав стран-участников Содружества независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, все страны СНГ, кроме Украины, представляют президенты. От Украины на саммите присутствует министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК.

В повестку дня встречи на высшем уровне включено около 20 вопросов, главные из которых – концепция развития СНГ и план основных мероприятий по ее выполнению. Кроме того, будут рассмотрены вопросы предложений согласованной миграционной политики государств-участников СНГ, в частности, соглашение о создании Совета руководителей миграционных органов государств-участниц СНГ.

Также на заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся договора об ассоциированном членстве государств в СНГ.

Сегодня А.ЯЦЕНЮК планирует встретиться с главами ряда государств, в частности с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом во Франции, где встречается с Президентом Николя САРКОЗИ.