Коста-Рика и Панама в безопасности: предупреждение о цунами отменили
21:58, 05 сентября 2012Мир
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Предупреждение о возможности цунами, объявленное сегодня для ряда стран Центральной и Южной Америки после мощного землетрясения у берегов Коста-Рики, уже отменили.
Цунами не произошло
По данным Геологической службы США, которая следит за землетрясениями по всему миру, магнитуда нынешнего землетрясения у тихоокеанского побережья Коста-Рики составила 7,9, пишет Радио Свобода.
В этой и соседних странах сообщили пока о незначительном вреде, причиненном зданиям и инфраструктуре, в частности, линиям электропередач, но о возможных жертвах еще не сообщали.
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