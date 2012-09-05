Коста-Рика и Панама в безопасности: предупреждение о цунами отменили

По данным Геологической службы США, которая следит за землетрясениями по всему миру, магнитуда нынешнего землетрясения у тихоокеанского побережья Коста-Рики составила 7,9, пишет Радио Свобода.

В этой и соседних странах сообщили пока о незначительном вреде, причиненном зданиям и инфраструктуре, в частности, линиям электропередач, но о возможных жертвах еще не сообщали.