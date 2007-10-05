Парламент Латвии не приравнял легионеров СС к послевоенным партизанам

Депутаты парламента Латвии проголосовали против предложения фракции "Отечеству и Свободе" о предоставлении бюджетных льгот ветеранам Латышского добровольческого легиона СС (Lettische SS-Freiwilligen-Legion), сообщает пресс-служба сейма Латвии.

Согласно законопроекту, предполагалось приравнять солдат латышского легиона к "лесным братьям" - партизанам, сражавшимся в 1944-1957 годах на территории Латвии против советской власти. Последние имеют множество льгот, в том числе специальную прибавку от министерства обороны Латвии.