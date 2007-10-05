Как обеспечить независимость Конституционного Суда

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ призывает Украину обеспечить независимость Конституционного Суда.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

“Я думаю, что случившееся с Конституционным Судом является симптомом того, что есть необходимость оградить, чтобы все аспекты судебной системы, включая Конституционный Суд, были абсолютно отстранены от политиков”, - сказал комиссар Совета Европы.

По словам Т.ХАММАРБЕРГА, есть несколько механизмов, которыми можно оградить независимость этого органа: изменить систему назначения судей, срок их пребывания в должности.

“Это также требует, чтобы все политики уважали независимость суда. Это абсолютно важно. Иначе, Конституционный Суд будет использоваться как политическое средство одной или другой политической группой”, - сказал комиссар Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, 3 октября комиссар Совета Европы по правам человека Т.ХАММАРБЕРГ представил доклад относительно ситуации с правами человека в Украине по итогам своего визита в Украину в декабре 2006 года. .

В документе комиссар призвал украинскую власть к срочному улучшению защиты прав человека. Документ обращает внимание на проблемы судебной системы, системы содержания заключенных, проблему жестокости в отношении женщин, низкий уровень защиты прав детей, быстрое распространение ВИЧ/СПИД в Украине, проблемы социальной адаптации национальных меньшинств, лиц преклонного возраста, “уличных” детей.