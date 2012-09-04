Умер великан из "Зеленой мили"

Об этом сообщает Associated Press.

В середине июля Дункан был экстренно госпитализирован после остановки сердца.

В молодости ему пришлось бросить университет, работать вышибалой в клубах Чикаго, телохранителем в Лос-Анджелесе, заниматься бразильским джиу-джитсу.

Первым крупным фильмом, в котором он снялся, стал фантастический боевик 1998 года «Армагеддон». Во время съёмок он познакомился с Брюсом Уиллисом, который впоследствии помог ему получить роль Джона Коффи в «Зелёной миле», за которую Дункан был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Помимо "Зеленой мили", актер известен своими ролями в фильмах "Девять ярдов", "Планета обезьян", "Царь скорпионов", "Город грехов".

Дункан также озвучивал мультфильмы и несколько компьютерных игр.