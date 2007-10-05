Южная Осетия не подпустит украинских миротворцев на пушечный выстрел

Южная Осетия выступает против направления украинских миротворцев в зону грузино-осетинского конфликта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил президент самопровозглашенной республики Эдуард КОКОЙТЫ, передает агентство «Новости-Грузия»

"Мы против того, чтобы украинские миротворцы там были. Мы их на пушечный выстрел не подпустим", - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Он объяснил это тем, что Украина является заинтересованной стороной, и что Киев поставляет вооружение для Грузии.

Э.КОКОЙТЫ заявил, что Южная Осетия довольна миротворческой миссией в зоне грузино-осетинского конфликта.

Как известно Грузия на протяжение многих лет стремится интернационализировать миротворческие контингенты в зонах грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов.

Руководство Украины заявляло, что готово направить миротворческий контингент в зону грузино-абхазского конфликта, но при согласии двух сторон.