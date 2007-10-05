Китай - в десятке лидеров по реформе экономики

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC, подразделение банка) в своем ежегодном докладе "Ведение бизнеса-2008" включили Китай в первую десятку стран, добившихся значительных успехов в проведении экономических реформ, сообщает агентство Синьхуа.

В список также вошли Хорватия, Гана, Македония, Грузия, Колумбия, Саудовская Аравия, Болгария, Кения.

В частности, как считают во Всемирном банке, Китай реформировал систему выдачи лицензий на ведение коммерческой деятельности внутри страны, достиг улучшений в сфере предоставлении кредитов и закрытии нерентабельных компаний и заводов.

Как сообщает Синьхуа, китайское правительство приняло законодательство о банкротстве и значительно упростило правила ведения торговых операций внутри страны для иностранных компаний. Это делает Китай привлекательным для долгосрочных зарубежных инвестиций.

Несмотря на существующую официально социалистическую систему хозяйствования, в экономике китайское правительство проводит либеральные реформы, отмечает Всемирный банк.

Достаточно жесткий и стабильный политический режим в КНР дает гарантии иностранным компаниям в том, что их интересы будут соблюдаться и не пострадают из-за возможных изменений в ходе экономических реформ.

Согласно рейтингу "Ведения бизнеса-2008", самыми благоприятными странами и территориями для ведения бизнеса являются Сингапур, Новая Зеландия, США, Сянган (Гонконг, особый район КНР), Дания, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Исландия.

Китай (без учета Сянгана) занимает в этом списке 83 место, говорится в сообщении Синьхуа.

РИА "Новости"