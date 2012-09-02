Во Франции перевернулся автобус с туристами: погиб ребенок, 40 травмированых
17:56, 02 сентября 2012Мир
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На юге Франции перевернулся автобус с туристами: погиб ребенок, 40 человек получили травмы.
На юге Франции перевернулся автобус с туристами, погиб ребенок, 40 человек получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
ДТП произошло на шоссе A8 близ зоны отдыха Видобан (провинция Вар).
По предварительным данным, в автобусе ехали граждане Румынии, которые направлялись в Ниццу. Восемь туристов получили тяжелые травмы.
Из-за аварии движение по направлению в Ниццу было на некоторое время перекрыто. Полиция выясняет причины происшествия.
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