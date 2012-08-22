В России самолет упал на детскую площадку

В Ленинградской области России самолет упал на детскую площадку.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, в 15.15 мск потерпел крушение двухмоторный частный самолет Сessna 421. На борту находились пилот – житель Санкт-Петербурга и пассажир – житель Краснодарского края. Оба они погибли при падении самолета на детскую площадку детсада в поселке Аннино Ломоносовского района, закрытого на летние каникулы. На земле при падении самолета никто не пострадал.

Проводится доследственная проверка.