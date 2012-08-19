В Судане взорван правительственный самолет: 31 жертва

В Судане в горах вблизи города Талоди разбился самолет, перевозивший правительственную делегацию для участия в празднике по случаю окончания Рамадана. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По данным властей, причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту судна.

Все пассажиры самолета погибли. По предварительным данным, жертвами катастрофы стал по меньшей мере 31 человек.

Известно, что среди погибших – министр снабжения и обеспечения Судана Халил Абдалла. Предполагается, что также погиб министр религии Гази аль Садик.