Самолет «Аэрофлота» экстренно посадили в Исландии из-за угрозы взрыва

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

«Сообщение о бомбе поступило в полицию Нью-Йорка, когда самолет уже находился в полете. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Рейкьявике», - сказал сотрудник авиакомпании.

Он отметил, что на борту самолета находилось 256 человек.

Предполагается, что самолет должен вылететь в Москву сегодня вечером.