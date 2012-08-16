Самолет «Аэрофлота» экстренно посадили в Исландии из-за угрозы взрыва
11:38, 16 августа 2012Мир
2426 0
В Исландии совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Airbus A330, выполнявший рейс Нью-Йорк - Москва из-за угрозы взрыва.
Airbus A330 посадили в Рейкьявике
Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.
«Сообщение о бомбе поступило в полицию Нью-Йорка, когда самолет уже находился в полете. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Рейкьявике», - сказал сотрудник авиакомпании.
Он отметил, что на борту самолета находилось 256 человек.
Предполагается, что самолет должен вылететь в Москву сегодня вечером.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter