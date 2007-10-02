Украинский Конгрессовый Комитет называет достоинства и недостатки выборов

Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА) констатирует, что внеочередные парламентские выборы в Украине прошли свободно, демократически и прозрачно.

Об этом говорится в сообщении Миссии международных наблюдателей УККА, переданном УНИАН.

В то же время, посетив в день выборов свыше 500 участков, наблюдатели УККА зафиксировали несколько нарушений. В частности:

- все группы обратили внимание на проблемы со списками: двойные имена или отсутствие некоторых людей в списках избирателей, а также проблемы с теми, кто вернулся из заграницы своевременно, но не нашел себя в списках избирателей;

- короткий срок избирательной кампании не позволил подготовить квалифицированно членов избирательных комиссий на некоторых участках;

- не на каждом участке была вывешена информация о правилах голосования;

- были случаи, когда в кабинах голосования сразу голосовало по два человека;

- наблюдатели на нескольких участках увидели неправильно опечатанные урны.

УККА отмечает, что его делегация на нынешних выборах в Украине состояла из 155 человек официально зарегистрированных Центральной избирательной комиссией Украины. Наблюдатели приехали из различных частей Америки, а также из Австралии, Франции, Канады, Англии, Польши и Беларуси. Они работали в различных регионах Украины – во Львове, Одессе, Полтаве, Донецке, Харькове, Черкассах, Запорожье, Луганске, Житомире, Ивано-Франковске, Ривном, Чернигове, Киеве, а также в АР Крым. Кроме того, наблюдатели УККА присутствовали на избирательных участках в США, в частности в Посольстве Украины (Вашингтон) и Генеральных консульствах Нью-Йорка и Чикаго.

УККА также напоминает, что направляет делегации международных наблюдателей с 1994 года на все президентские и парламентские выборы и считает, что международные наблюдатели и наблюдатели от партий и общественных организаций влияют на демократические процессы в Украине. При этом УККА подчеркивает, что их наблюдатели являются волонтерами. Свыше 95% из них свободно владеют украинским.