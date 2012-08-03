«Плюшевый десант» в Беларуси аукнулся высылкой послов

Минск и Стокгольм официально объявили о высылке послов Швеции и Беларуси. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Первым о дипломатическом скандале сообщил глава шведского МИДа Карл Бильдт. В своем твиттере он написал, что посол Швеции Стефан Эриксон фактически поплатился за слишком активную поддержку прав человека. «Возмутительно. Это показывает характер режима", отметил министр в микроблоге. В следующем сообщении Бильд сказал, что шведская сторона не желает видеть в своей стране нового посла Беларуси и попросит двух дипломатов покинуть страну.

Официальная реакция Минска не заставила себя долго ждать. В белорусском МИДе правда сказали, что шведского посла никто не высылал, ему просто не продлили аккредитацию. Пресс-секретарь ведомства Андрей Савиных отметил, что за 7 лет пребывания шведского дипломата, его деятельность «была направлена не на укрепление, а на разрушение отношений двух стран».

Предвестником скандала можно считать акцию, которую шведские активисты устроили в Беларуси в начале июля. Легкомоторный самолет долетел до Минска и сбросил «десант» из плюшевых медведей с плакатами в поддержку свободы слова. Минск вначале отрицал факт нарушения границы. Однако позже из-за этой акции своих постов лишились несколько высокопоставленных белорусских чиновников

Кроме того, были взяты под стражу двое местных жителей, один из которых выложил в Интернет фотографии акции.