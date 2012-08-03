Путин - о Pussy Riot: на Кавказе их бы даже не успели взять под охрану

Об этом сообщает BBC Украина.

"Я не думаю, что их надо так уж строго судить за это. Надеюсь, что они сделают какие-то выводы сами", - сказал Путин журналистам в четверг, заканчивая свой ​​визит в Лондон.

Владимир Путин также добавил, что, по его мнению, если бы девушки осквернили какую-то святыню в Израиле, "просто они бы оттуда не уехали", а на Кавказе их бы "даже не успели взять под охрану".

Президент РФ также сказал, что надеется на "правильное" и "обоснованное" решение суда по этому делу.

В пятницу продолжится рассмотрение дела о так называемом "панк-молебне" в храме Христа Спасителя в Москве, устроенного группой Pussy Riot 21 февраля.