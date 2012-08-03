Двое россиян приговорены за попытку сжечь Путина

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на представителя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина. По его словам, Строганов и Никитин, задержанные 31 июля на Триумфальной площади, провели в полиции двое суток.

Официально оппозиционеры осуждены по статье 19.3 КоАП РФ о сопротивлении сотрудникам полиции, однако "Другая Россия" утверждает, что задержаны они были именно за сожжение изображения Путина.

"Портрет почему-то не попал в протоколы административного правонарушения", - уточняется в сообщении на сайте движения.

Всего во время акции в защиту 31-й статьи Конституции (о свободе собраний) были задержаны 48 человек. Им грозит административный арест или крупные штрафы – в соответствии с недавно принятыми поправками к закону о митингах.