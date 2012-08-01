Врачи скорой сказали, что участницы Pussy Riot еще могут участвовать в суде

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на адвоката Николая Полозова. К зданию суда подъехали три автомобиля "неотложки". Ранее другой адвокат Марк Фейгин сообщил СМИ, что девушки последнее время спали по несколько часов в сутки и "очень мало ели".

Как отмечает на своей странице в Facebook журналист Ольга Романова, ухудшилось состояние здоровья всех трех девушек.

Из суда никого не госпитализировали. Одна из бригад "скорой помощи" уехала почти сразу после прибытия. Пресс-секретарь суда Дарья Лях заявила, что врачи, осмотрев девушек, пришли к выводу, что они могут участвовать в процессе.

На предыдущем заседании 31 июля подсудимая Мария Алехина попросила суд предоставить подсудимым время на сон, еду и подготовку к процессу. По ее словам, из-за того, что заседания заканчиваются поздно вечером, в СИЗО арестованные девушки попадают только к двум часам ночи. При этом на следующий день им приходится вставать в пять утра, чтобы ехать на очередное заседание.

Заседания по делу Pussy Riot продолжаются третий день подряд. Первые два дня они начинались в 10 утра. 1 августа начало заседания по просьбе защиты перенесли на 14:00, однако девушек привезли в суд раньше.