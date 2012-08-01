СМИ: Сирийским повстанцам передали первые зенитно-ракетные комплексы

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Рейтер.

Бойцы противостоящей войскам президента Башара Асада Свободной сирийской армии (ССА), по данным неназванных источников, теперь располагают примерно 20 ПЗРК, которые были доставлены им из Турции.

О типе переданных повстанцам ПЗРК не сообщается.

В настоящее время сирийская армия продолжает операцию против вооруженной оппозиции во втором по значению городе страны - Алеппо. По сообщениям СМИ, военные активно используют для нанесения ударов по противнику боевые вертолеты и самолеты.

При этом информация о том, что в действительности происходит в Алеппо, крайне противоречива. Так, независимая сирийская газета "Аль-Ватан"сообщила во вторник, что правительственные войска взяли под контроль городские районы Салах эд-Дин, Суккари и Саххур, а также теснят боевиков в районах Хамдания, Машхад, Ансари, Сейф ад-Дауля и Забдия.

В свою очередь, вооруженная оппозиция утверждает обратное. Повстанцы отрицают, что армия продвинулась вглубь квартала Салах эд-Дин. По их словам, она лишь обстреливает его с расстояния из танков, артиллерии и с вертолетов.

В июне американская газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и сотрудников спецслужб арабских государств сообщила, что на юге Турции находится небольшая группа сотрудников ЦРУ США, которая регулирует поставки оружия повстанцам. По информации издания, предназначенное для борьбы против сирийских властей оружие (в первую очередь, штурмовые винтовки, гранатометы, боеприпасы и противотанковые средства) перебрасывается в Сирию через турецкую границу с помощью посредников, включая членов сирийской организации "Братья-мусульмане". Поставки оплачиваются Турцией, Саудовской Аравией и Катаром.