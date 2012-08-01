В США скончался писатель Гор Видал

По данным газеты Los Angeles Times, писатель умер во вторник в своем доме в Голливуде. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Как сообщаетРИА Новости, за свою жизнь он написал 25 романов, в том числе исторические саги "Линкольн"и "Вице-президент Бэрр"и сатирические произведения "Майра Брекинридж"и "Дулут".

Видал известен и как автор множества эссе, в которых затрагиваются темы политики, религии, литературы и секса. В 1993 году за эссе "Соединенные Штаты (1952-1992)" писатель был удостоен Национальной книжной премии США.

Кроме того, под различными псевдонимами Гор Видал создал не один сценарий театральных и телевизионных постановок, бродвейских пьес.

На протяжении последних пятидесяти лет Видал являлся заметной фигурой культурной и политической жизни США, стал признанным классиком американской литературы. Среди его друзей и знакомых немало таких известнейших личностей как Орсон Уэллс, Джек Керуак, Марлон Брандо, Пол Ньюман, Джоан Вудвард, Фрэнк Синатра и несколько членов семейства Кеннеди.