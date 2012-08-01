15 человек погибли при штурме МВД взбунтовавшимися полицейскими
02:51, 01 августа 2012Мир
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В столице Йемена – Сане не менее 15 человек были убиты и 43 ранены в столкновениях сил безопасности с вооруженной группировкой, взявшей штурмом министерство внутренних дел.
По последним данным, мятежники контролируют здание МВД и несколько прилегающих к нему улиц.
По сообщениям информационных агентств, на нападавших была форма полицейских. Власти заявляют, что это сторонники экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, отстраненного от власти несколько месяцев назад.
Некоторые представители властей обвинили в причастности к нападению племянника экс-президента, командующего одним из полицейских подразделений, сообщает Радио Свобода.
Нынешний президент Абд Раббо Мансур аль-Хади пытается провести реорганизацию сил безопасности, до сих пор находящихся под контролем лиц из окружения Салеха.
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