В Москве и Питере полиция подавила акции движения "31"

Как передает радио «Свобода», сотрудники МВД хватали тех, кто держал плакаты, выкрикивал антиправительственные лозунги или давал интервью. Среди задержанных - лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член движения «Левый фронт» Константин Косякин.

Полиция вела себя достаточно жестко и по отношению к журналистам. Их вытесняли с площади вместе с активистами.

В Петербурге протестующие по традиции вышли на аналогичную акцию к Гостиному двору. Там, как сообщается, были задержаны более 10 человек.