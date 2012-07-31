В Москве и Питере полиция подавила акции движения "31"
23:13, 31 июля 2012Мир
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По данным полиции, на Триумфальной площади в Москве в ходе несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний задержаны около 25 человек.
Как передает радио «Свобода», сотрудники МВД хватали тех, кто держал плакаты, выкрикивал антиправительственные лозунги или давал интервью. Среди задержанных - лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член движения «Левый фронт» Константин Косякин.
Полиция вела себя достаточно жестко и по отношению к журналистам. Их вытесняли с площади вместе с активистами.
В Петербурге протестующие по традиции вышли на аналогичную акцию к Гостиному двору. Там, как сообщается, были задержаны более 10 человек.
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