Пресс-секретарь Ромни «послал» журналистов

Пресс-секретарь кандидата в Президенты США от Республиканской партии Митта Ромни в грубой форме ответил журналистам, пытавшимся получить у политика комментарий по поводу его заявлений в Израиле.

Как передает РИА «Новости», это случилось в Варшаве после возложения венков к могиле Неизвестного солдата.

По данным газеты Politico, журналисты, освещающие визит М.Ромни, попытались попросить его прояснить заявления, сделанные в Израиле. Так как представители СМИ находились в нескольких метрах от маршрута, которым М.Ромни возвращался к своему автомобилю, то им пришлось прокричать несколько вопросов.

М.Ромни не отреагировал на просьбы, однако его пресс-секретарь Рик Горка в ответ с раздражением обратился к журналистам: "Пошли вы... Проявите уважение, это священное для поляков место".

После этого один из журналистов вновь попытался задать вопрос кандидату, на что пресс-секретарь вновь ответил грубостью: "Да катитесь вы отсюда ко всем чертям".

Как сообщает газета, позже Р.Горка позвонил нескольким американским журналистам и извинился за грубость.

"Это было неуместно", - цитирует слова пресс-секретаря журналист Politico.

Как сообщалось, М.Ромни, который на выборах 6 ноября будет конкурентом действующего Президента-демократа Барака Обамы, в минувшие выходные посетил Израиль, где встретился с руководителями страны, выступил с речью и дал завтрак в честь финансовых доноров своей избирательной кампании. В воскресенье М.Ромни публично назвал Иерусалим столицей Израиля, тем самым разойдясь с позицией мирового сообщества и правительства собственной страны. Также кандидат объяснил хорошее состояние израильской экономики культурным превосходством жителей Израиля перед палестинцами. Эти заявления вызвали удивление в США и во многих странах мира, а также привели к негодованию в Палестине.