В Индии 300 тысяч человек застряли в поездах из-за отключения света

Из-за масштабного отключения электричества в Индии 300 тыс. человек застряли в поездах.

Как сообщает Lenta.ru, отключение света на севере и востоке Индии произошло около часа дня по местному времени. Без электричества остались около 600 млн человек (всего в Индии 28 штатов, в которых проживают 1,2 млрд человек).

Пассажиров метро эвакуировали через ближайшие станции. В туннелях в момент отключения света находились девять поездов. При этом метро в Дели в среднем перевозит 1,8 млн человек в день.

Отключение электричества спровоцировало также хаос на дорогах, так как светофоры перестали работать. Кроме того, в отсутствие электричества не работают лифты в шахтах и из-под земли не могли выбраться несколько сотен человек.

Причины аварии пока что неизвестны. Восстановить электричество планируется к вечеру.

Отмечается, что за сутки до этого, в ночь на 30 июля, без света остались 370 млн человек в семи штатах на севере Индии. Возобновить подачу электроэнергии удалось только к вечеру. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение лимита потребления электричества этими штатами, из-за чего выросла нагрузка на распределительные сети.