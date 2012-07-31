Посол России: тема газа отложена по понятным причинам

Об этом в комментарии УНИАН заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

При этом он отметил, что тема газовых переговоров может возникнуть после выборов и не исключил, что Россия будет предлагать те же условия, которые предлагаются странам, которые желают сотрудничать с Таможенным союзом.

«А они в общем-то известны (условия - УНИАН). На тех же самых условиях на сегодняшний день ведет переговоры целый ряд стран, которые заинтересованы в построении сотрудничества с Таможенным союзом. Вот насколько эти условия будут актуальны в ноябре - покажет время. До выборов эта тема неактуальна», - сказал М.Зурабов.

Кроме того, посол подчеркнул, что планируемая Россией модернизация Черноморского флота не может быть давлением на Украину для достижения определенных результатов.

«Если пытаться использовать как фактор давления вопрос модернизации Черноморского флота в переговорах РФ и Украины по газу, то я не думаю, что это та точка зрения, которая есть во власти, в институциях которой вырабатывают позицию и принимают решения на Украине, является очень распространенной. Я скорее считаю, что это все-таки некоторые предположения, домыслы и допущения, которые прежде всего предлагаются СМИ, либо представителями оппозиции. На этом пути мне не думается, что мы можем многого достичь», - сказал М.Зурабов.

Вместе с этим он отметил, что заинтересованность России в совместном использовании украинской газотранспортной системы, которая была почти год назад и могла стать компромиссом для разрешения двусторонних газовых споров, на сегодняшний день изменилась.

«За все это время, как мы с вами понимаем, по разным причинам - политическим, объективным, субъективным - это решение не было принято (о совместном использовании ГТС), невольно проходила переоценка стоимости этого актива. И мы уже на сегодняшний день видим, что возможно та заинтересованность, которая была у российской стороны в октябре прошлого года, и та заинтересованность, которая есть на сегодняшний день, - это уже разные заинтересованности», - сказал М.Зурабов.