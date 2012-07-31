70% украинцев против вступления в НАТО (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в конце июля 2012 года, которыми располагает УНИАН.

Среди наибольших сторонников евроинтеграции жители Запада (74%), несколько меньше Центра (59%) и Севера (56%).

Вместе с тем, ухудшилось в последнее время отношение граждан к вступлению Украины в НАТО: с 24% - в январе 2011 года, до 20% - в феврале 2012 года и до 17% - в июле 2012 года. Не поддерживают вступление Украины в НАТО 70% опрошенных. Еще 13% - не определились.

Ярко выраженной поддержка присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу есть только на Западе страны.

*** Опрос проводился 14 - 27 июля 2012 года. Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая.

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская.

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская.

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь.

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская.

Донбасс: Донецкая, Луганская.