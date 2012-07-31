Футболиста выгнали с Олимпиады за расистскую реплику
01:59, 31 июля 2012Мир
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От участия в Олимпийских играх в Лондоне отстранен швейцарский футболист Мишель Морганелла.
Это произошло в связи с его расистским высказыванием в Твиттере после поражения сборной Швейцарии от команды Южной Кореи со счетом 1:2.
По словам главы тренерского штаба швейцарской команды, слова Морганеллы "были дискриминационными и оскорбительными для футболистов южнокорейской сборной и для всего южнокорейского народа". Морганелла удалил твит, признал, что допустил ошибку, и принес извинения.
Футболист швейцарской сборной стал вторым спортсменом, отстраненным от участия в нынешней Олимпиаде, замечает Радио Свобода. Ранее национальный олимпийский комитет Греции исключил из сборной легкоатлетку Параскеви Папахристу - за издевательский твит в отношении иммигрантов из Африки.
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