Футболиста выгнали с Олимпиады за расистскую реплику

Это произошло в связи с его расистским высказыванием в Твиттере после поражения сборной Швейцарии от команды Южной Кореи со счетом 1:2.

По словам главы тренерского штаба швейцарской команды, слова Морганеллы "были дискриминационными и оскорбительными для футболистов южнокорейской сборной и для всего южнокорейского народа". Морганелла удалил твит, признал, что допустил ошибку, и принес извинения.

Футболист швейцарской сборной стал вторым спортсменом, отстраненным от участия в нынешней Олимпиаде, замечает Радио Свобода. Ранее национальный олимпийский комитет Греции исключил из сборной легкоатлетку Параскеви Папахристу - за издевательский твит в отношении иммигрантов из Африки.