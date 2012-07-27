Российский эксперт: украинские товары на Западе никому не нужны

Об этом эксперт заявил в комментарии Институту Горшенина.

По мнению российского экономиста, сегодня для Украины принципиальный вопрос, в какую сторону двигаться посредством интеграционных процессов - на Запад или на Восток.

«И с точки зрения экономики ответ однозначен. Потому что украинские товары на Западе никому не нужны, это объективно. Тем более в условиях кризиса, когда спрос падает… Альтернативы экономической интеграции Таможенного союза и Украины нет. Чем больше Украина тянет, тем в худшей ситуации она это будет делать», - полагает М.Хазин.

В то же время, заявляет он, существует некоторый разрыв между экономической целесообразностью и интересами правящих в Украине элит, не дающий последним принять окончательное решение.

По словам М.Хазина, политически украинские элиты к интеграции с Таможенным союзом абсолютно не готовы: «Они этого ужасно не хотят – прежде всего потому, что они-то сами живут в Европе. Для них отказ от евроинтеграции означает ухудшение их отношений с Евросоюзом. И вот это приводит к тому, что Украина никак не может принять решение более или менее четко. Но на самом деле жизнь заставляет. Я склонен считать, что вот это решение Януковича – это в некотором смысле признание того факта, что никуда не денешься», - считает эксперт.

При этом М.Хазин заявляет, что в украинско-российских отношениях любой договор – это символ. «Потому что мы все-таки не западные бюрократы, и в этом смысле скрупулезное исполнение каждого пункта – никто этим не занимается, никто этого не отслеживает. Да, там очень много изъятий, много чего. Поэтому я бы не стал сейчас комментировать этот договор. Мы же знаем, как у нас соблюдаются договора! Мы можем любой пункт не соблюдать или же наоборот соблюдать то, что формально не подписано. По этой причине о Договоре о создании Украиной ЗСТ с СНГ скорее нужно говорить как о неком символическом акте», - считает он.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля Президент Украины В.Янукович внес в Верховную Раду Украины проект закона о ратификации Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вто же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года В.Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением №6 к документу.