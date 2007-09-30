Единым кандидатом от оппозиции на пост Президента РФ стал Каспаров

Лидер "Объединенного гражданского фронта" (ОГФ), бывший чемпион мира по шахматам Гарри КАСПАРОВ стал единым кандидатом от оппозиционных сил на пост президента РФ, выборы которого пройдут в марте будущего года.

"Г.КАСПАРОВ был утвержден подавляющим большинством голосов в качестве единого кандидата от оппозиции по результатам тайного голосования делегатов федерального съезда политического совещания "Другая Россия", - сообщила сегодня пресс-секретарь "Другой России" Людмила МАМИНА, передает РИА «Новости».

Соперниками Г.КАСПАРОВА были лидер Российского народно-демократического союза (РНДС) Михаил КАСЬЯНОВ, экс-глава Центробанка Виктор ГЕРАЩЕНКО, лидер Национального русского освободительного движения (НАРОД) Сергей ГУЛЯЕВ, депутаты Госдумы Владимир РЫЖКОВ и Борис ВИНОГРАДОВ.

По словам Л.МАМИНОЙ, из 498 голосовавших Г.КАСПАРОВУ отдали свое предпочтение 379 человек, второй результат показал С.ГУЛЯЕВ - 59 голосов.

В политическое совещание "Другая Россия", помимо ОГФ Г.КАСПАРОВА, входят запрещенная Национал-большевистская партия Эдуарда ЛИМОНОВА, "Авангард красной молодежи" Сергея УДАЛЬЦОВА, движение "Смена" и другие организации.

М.КАСЬЯНОВ еще летом отказался сотрудничать с коалицией и не принимал участия во второй конференции "Другой России" 7-8 июля. По словам пресс-секретаря коалиции, если на съезде сегодня представители М.КАСЬЯНОВА и были, то только в качестве частных лиц.

Ранее о намерении участвовать в выборах Президента России в марте 2008 года высказывались диссидент Владимир БУКОВСКИЙ, Виктор ГЕРАЩЕНКО, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, Михаил КАСЬЯНОВ и лидер партии "Яблоко" Григорий ЯВЛИНСКИЙ. Не исключал возможности своего выдвижения на этот пост и независимый депутат Госдумы Владимир РЫЖКОВ.